Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ ĐÔ PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ ĐÔ PHÁT
- Hồ Chí Minh: 3.000.000 đồng + Hoa hồng doanh số Hỗ trợ dấu mộc thực tập Hỗ trợ Data khách hàng có nhu cầu thật Hỗ trợ chi phí Marketing Hỗ trợ laptop làm việc Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với chính sách, chế độ phúc lợi tốt hơn Được tham gia các dự án thực tế, hỗ trợ quá trình kinh doanh và giao dịch bất động sản. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. Các quyền lợi khác theo quy định của công ty., Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu
Thu thập và phân tích thông tin về các dự án bất động sản trong khu vực
Hỗ trợ tham gia các cuộc hẹn với khách hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng và hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Giúp đỡ trong việc chuẩn bị tài liệu, hợp đồng và các báo cáo liên quan đến giao dịch bất động sản.
Hỗ trợ đội ngũ trong quá trình thương lượng và ký kết hợp đồng.
Hỗ trợ chuẩn bị các chiến dịch marketing, giới thiệu dự án bất động sản qua các kênh online và offline.
Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có phương tiện di chuyển và phương tiện liên lạc (smartphone)
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Bất động sản hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và độc lập.
Kỹ năng sử dụng Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ ĐÔ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ ĐÔ PHÁT
