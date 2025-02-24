Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TM NB STEEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc năng động, thân thiện Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp phù hợp.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng và thanh toán.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Sinh viên năm 3, năm 4 (Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.)

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có hiểu biết về thị trường vật liệu xây dựng đặc biệt (Thép cuộn, thép tấm,..) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TM NB STEEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM NB STEEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.