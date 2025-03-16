Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 75 Hoàng Văn Thụ P15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook tiktok,…
Hỗ trợ viết bài PR, nội dung quảng cáo,..
Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo, chương trình khuyến mãi.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, truyền thông, hoặc các ngành có liên quan.
Hiểu biết về digital marketing, content marketing là một lợi thế
Chủ động, có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng học hỏi.
Hiểu biết về digital marketing, content marketing là một lợi thế
Chủ động, có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng học hỏi.
Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương trong quá trình thực tập.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau khi hoàn thành.
Được đào tạo chuyên sâu về Marketing, Content, Digital.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau khi hoàn thành.
Được đào tạo chuyên sâu về Marketing, Content, Digital.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI