Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 75 Hoàng Văn Thụ P15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook tiktok,…

Hỗ trợ viết bài PR, nội dung quảng cáo,..

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo, chương trình khuyến mãi.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, truyền thông, hoặc các ngành có liên quan.

Hiểu biết về digital marketing, content marketing là một lợi thế

Chủ động, có trách nhiệm với công việc, sẵn sàng học hỏi.

Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương trong quá trình thực tập.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập sau khi hoàn thành.

Được đào tạo chuyên sâu về Marketing, Content, Digital.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á

