Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ triển khai các phiên livestream (Daily, Mega…) – một cơ hội tuyệt vời để học hỏi và thực chiến trong môi trường thực tế, năng động.

Cập nhật và theo dõi các xu hướng (trend) đang hot trên các nền tảng như: TikTok, Facebook... để đề xuất ý tưởng livestream sáng tạo, thu hút người xem.

Có cơ hội trở thành Host của các phiên Livestream daily, thể hiện cá tính, kỹ năng giao tiếp và tương tác với khán giả.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình livestream: trả lời thắc mắc, hướng dẫn khách hàng về sản phẩm, tính năng, giá bán, chương trình khuyến mãi, cách đặt hàng, sử dụng mã giảm giá…

Hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, video và chuẩn bị nội dung livestream bằng các công cụ, phần mềm chuyên dụng.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.

Đam mê với công việc livestream, có khả năng giao tiếp tốt, tự tin và năng động.

Có khả năng sáng tạo, nhạy bén với các xu hướng mới trên mạng xã hội.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia các hoạt động Livestream hoặc quản lý Fanpage, kênh Social edia.

Biết sử dụng các phần mềm, công cụ chỉnh sửa ảnh, video (Photoshop, Canva, CapCut, Premiere…) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Vị trí thực tập có hỗ trợ lương.

Hỗ trợ cho cá nhân hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt phù hợp với lịch học cá nhân.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng livestream, quản lý nội dung và tương tác khách hàng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong ngành truyền thông, marketing.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Được tham gia/ tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ tại FPT Telecom và FPT như Đại lễ Sinh nhật Tập đoàn 13/9, Sinh nhật Công ty, Sao chổi, Hội diễn, Hội làng cuối năm, ....cùng các chương trình văn hóa định kỳ khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

