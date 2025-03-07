Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên ý tưởng, lập kế hoạch truyền thông cho thương hiệu, dự án theo hướng dẫn.
Làm việc với các bên đối tác (Outdoor Content, KOL/KOC, Affiliate, Media Partner, Đối tác truyền thông, Đơn vị hợp tác khác,...) nếu có, để lấy thông tin lên kế hoạch/ triển khai cho dự án được phân công.
Chăm sóc website, fanpage Appnet định kì hoặc dự án khác được phân công.
Hỗ trợ các công việc về marketing/ truyền thông của các phòng ban khác theo hướng dẫn (nếu có).

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lên công ty ít nhất 6 buổi/tuần
Đang là sinh viên CĐ/ĐH các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử.
Có tinh thần học hỏi, siêng năng, trách nhiệm đến cùng với công việc được giao.
Biết chủ động HỎI/TÌM NGƯỜI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ khi gặp vấn đề không thể xử lý/ ngoài khả năng.
Có kiến thức nền tảng về Marketing/ Digital Marketing/ Content.
Biết phân tích khách hàng, thị trường, phân tích đối thủ, 4P,.. các mô hình khác trong lĩnh vực marketing.
Thành thạo Canva/ GG Slide, GG Docs, GG Sheet, GG Drive/,..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập.
Dấu mộc xác nhận quá trình thực tập.
Được hướng dẫn, training kiến thức chuyên môn hỗ trợ cho công việc, kiến thức Digital Marketing.
Cơ hội tham gia các khóa học/hội thảo/sự kiện/các buổi đào tạo nội bộ về Marketing của công ty.
Cơ hội được làm dự án thực tế, nắm được cách làm dự án từ lúc bắt đầu đến kết thúc.
Cơ hội được thực hành thực tế trên các kênh: SEO, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Thiết kế website Wordpress, Thiết kế nội dung trên Ladipage,...
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 16, Đường số 11, KDC Him Lam, Tân Hưng, Quận 7

