Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 39 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu
Tham gia lên ý tưởng, thiết kế ấn phẩm (banner, poster, social post...) bằng Canva.
Hỗ trợ nội dung và concept sáng tạo theo định hướng thương hiệu.
Nghiên cứu & phân tích
Tìm hiểu xu hướng thị trường, đối thủ, thị hiếu khách hàng.
Theo dõi, báo cáo hiệu quả các hoạt động truyền thông, đề xuất cải tiến.
Hỗ trợ quản lý các kênh marketing & truyền thông
Cập nhật nội dung lên website, blog, fanpage, TikTok...
Quản lý lịch đăng bài, lập kế hoạch nội dung.
Các công việc khác
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Thiết kế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo, đam mê với lĩnh vực marketing.
Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế như Canva, phần mềm chỉnh sửa video cơ bản như Capcut.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc freelance như viết bài SEO, chăm sóc Fanpage, Xây kênh TikTok,...
Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
Có trách nhiệm với công việc và sản phẩm tạo ra.
Có thể thực tập fulltime từ 2 tháng, có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái sáng tạo, thể hiện ý tưởng.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập nếu thể hiện tốt.
Sau hai tháng cân nhắc lên nhân viên chính thức, không qua thử việc
Hưởng phụ cấp trong quá trình học việc 2 tháng
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (9h - 18h), nghỉ T7, CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

