Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 139/1A Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ xây dựng chiến lược Marketing: Tham gia vào việc lên kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông: Giúp quản lý các trang mạng xã hội, website và các kênh truyền thông của công ty, đảm bảo nội dung luôn cập nhật và phù hợp với thông điệp của thương hiệu.

Thực hiện nghiên cứu thị trường: Thực hiện các nghiên cứu về thị trường, đối thủ và xu hướng ngành để cung cấp thông tin hỗ trợ cho các chiến lược Marketing của công ty.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả chiến dịch: Hỗ trợ thu thập dữ liệu, phân tích kết quả các chiến dịch Marketing và tạo báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê Marketing: Sẵn sàng học hỏi và thực hiện các công việc Marketing trong môi trường năng động, sáng tạo.

Thái độ làm việc: Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm, cẩn thận, và khả năng làm việc nhóm tốt.

Thời gian thực tập: 3 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các hoạt động chung của công ty

Hỗ trợ xác nhận trong quá trình thực tập

Phụ cấp trong quá trình thực tập: 1.000.000 VND/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ECOTRUCK

