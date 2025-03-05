Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 263
- 265 Tân Hương, Tân Quý,, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Quản lý, theo dõi kênh Tik Tok và Fanpage Facebook của Công ty
Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng về thông tin công ty, sả phẩm, dịch vụ...
Kiểm soát các bình luận tiêu cực trên trang mạng xã hội
Giải quyết các tình huống xuất hiện trên web
Báo cáo công việc hàng ngày.
Một số công việc khác theo sự phân công của BGĐ.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh,... có khả năng làm fulltime
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng, làm đẹp, trang sức...
Cẩn thận, chỉnh chu, trung thực và nhiệt tình
Tinh thần trách nhiệm cao và luôn chủ động trong công việc.
Thái độ tích cực, cầu tiến, năng động và không ngại thay đổi.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp 3.000.000/ tháng + Hoa hồng
Bao cơm giữa ca tại cửa hàng
Được training các kiến thức về sản phẩm, quy trình
Được học hỏi chuyên môn về Marketing
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC
