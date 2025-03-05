Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Quản lý, theo dõi kênh Tik Tok và Fanpage Facebook của Công ty

Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng về thông tin công ty, sả phẩm, dịch vụ...

Kiểm soát các bình luận tiêu cực trên trang mạng xã hội

Giải quyết các tình huống xuất hiện trên web

Báo cáo công việc hàng ngày.

Một số công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh,... có khả năng làm fulltime

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng, làm đẹp, trang sức...

Cẩn thận, chỉnh chu, trung thực và nhiệt tình

Tinh thần trách nhiệm cao và luôn chủ động trong công việc.

Thái độ tích cực, cầu tiến, năng động và không ngại thay đổi.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 3.000.000/ tháng + Hoa hồng

Bao cơm giữa ca tại cửa hàng

Được training các kiến thức về sản phẩm, quy trình

Được học hỏi chuyên môn về Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC

