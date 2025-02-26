Tuyển Thực tập sinh Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 255 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video) cho các kênh truyền thông
Hỗ trợ sự kiện học viên (Mini game, tổ chức game theo chủ điểm)
Hỗ trợ cập nhật bài viết lên Web
Hỗ trợ sự kiện online/workshop

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm tối thiểu 3 ngày/tuần
Sinh viên năm 3, năm 4 các ngành Marketing, Truyền thông,…
Biết sử dụng các công cụ cơ bản như Canva, Capcut,…
Yêu thích Marketing

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập
Được đào tạo chuyên môn
Hỗ trợ mộc thực tập
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 255 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

