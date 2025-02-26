Tuyển Thực tập sinh Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tạo nội dung (bài viết, hình ảnh, video) cho các kênh truyền thông

Hỗ trợ sự kiện học viên (Mini game, tổ chức game theo chủ điểm)

Hỗ trợ cập nhật bài viết lên Web

Hỗ trợ sự kiện online/workshop

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm tối thiểu 3 ngày/tuần

Sinh viên năm 3, năm 4 các ngành Marketing, Truyền thông,…

Biết sử dụng các công cụ cơ bản như Canva, Capcut,…

Yêu thích Marketing

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập

Được đào tạo chuyên môn

Hỗ trợ mộc thực tập

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

