Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Trên Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 đường số 2, khu dân cư Him Lam, Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

• Học và thực hành sử dụng công cụ Marketing hiện đại, AI để tìm kiếm và tiếp cận khách hàng.

• Xây dựng fanpage, tiktok

• Viết content sáng tạo, quản lý và tương tác với khách hàng qua các nền tảng online.

• Được đào tạo bài bản, hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan.

• Không yêu cầu kinh nghiệm (bạn sẽ được đào tạo đầy đủ).

• Cần có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Trên Cây Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ có lương

• Cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

• Hỗ trợ dấu mộc và báo cáo thực tập chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Trên Cây

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin