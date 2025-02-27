Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Noka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH Noka
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 331/70/36J Phan Huy Ích Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lên kế hoạch chăm sóc các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp
- Quản lý các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp như Website, Tiktok, Facebook, Zalo, Gmap, v.v..
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường chuyên ngành liên quan đến ngành marketing hoặc quản trị kinh doanh.
- Ưu tiên ứng viên đã từng giữ vị trí quản lý đội nhóm
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc cao
- Có khả năng làm việc độc lập
- Ưu tiên ứng biết sử dụng canva, capcut cơ bản
- Yêu cầu thực tập tối thiểu 6 tháng
Tại Công ty TNHH Noka Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo:
- Lập kế hoạch Marketing
- Được đào tạo kiến thức về SEO, Social marketing…
- Được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn qua các dự án thực tế của công ty
- Được hỗ trợ dấu mộc thực tập
- Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau tốt nghiệp
- Thời gian làm việc tối thiểu 6-8 buổi/ 1 tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Noka
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
