Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Noka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 331/70/36J Phan Huy Ích Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch chăm sóc các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp

- Quản lý các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp như Website, Tiktok, Facebook, Zalo, Gmap, v.v..

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường chuyên ngành liên quan đến ngành marketing hoặc quản trị kinh doanh.

- Ưu tiên ứng viên đã từng giữ vị trí quản lý đội nhóm

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc cao

- Có khả năng làm việc độc lập

- Ưu tiên ứng biết sử dụng canva, capcut cơ bản

- Yêu cầu thực tập tối thiểu 6 tháng

Tại Công ty TNHH Noka Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo:

- Lập kế hoạch Marketing

- Được đào tạo kiến thức về SEO, Social marketing…

- Được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn qua các dự án thực tế của công ty

- Được hỗ trợ dấu mộc thực tập

- Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau tốt nghiệp

- Thời gian làm việc tối thiểu 6-8 buổi/ 1 tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Noka

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin