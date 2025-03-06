Tuyển Thực tập sinh Marketing TNHH ELECTRONICS CONTROL TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương Ngọc Quyến, phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu thị trường, sản phẩm & phân tích hành vi, đối tượng người dùng mà sản phẩm hướng đến từ đó xây dựng content, hình ảnh.

- Xây dựng nội dung các nền tảng social của công ty (zalo, tik tok, youtube).

- Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là Sinh viên chuyên ngành Marketing, Truyền thông.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Tinh thần học hỏi, khả năng sáng tạo, chủ động trong công việc.

- Có khả năng viết content, quay chụp và dựng video là một lợi thế.

Tại TNHH ELECTRONICS CONTROL TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ chi phí trong quá trình thực tập.

- Đăng ký lịch làm linh hoạt theo lịch học.

- Được xem xét trở thành nhân viên chính thức.

- Nhân sự 9x, hoạt ngôn, văn phòng vui vẻ.

- Được training bài bản các nghiệp vụ chuyên ngành Marketing.

- Được hỗ trợ dấu mộc thực tập tại doanh nghiệp và hỗ trợ số liệu làm báo cáo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH ELECTRONICS CONTROL TECHNOLOGY

