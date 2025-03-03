Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ REI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Block AK6, khu đô thị Akari City – Số 77 Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch và sáng tạo nội dung cho các bài đăng trên các kênh social của công ty.

- Cập nhật các thông tin về dự án bất động sản, tin tức thị trường, sự kiện, và các hoạt động của công ty.

- Đảm bảo nội dung đăng tải nhất quán với hình ảnh và thông điệp thương hiệu của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: sinh viên năm 4 ngành marketing, truyền thông...

- Kỹ năng giao tiếp, hòa đồng.

- Kinh nghiệm: Sinh viên năm cuối cần thực tập.

- Phẩm chất đạo đức: Chủ động, Lắng nghe.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ REI Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ phí thực tập: 3tr890 (cơm trưa + gửi xe).

- Được xem xét đánh giá kết quả làm việc để lên chính thức.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ REI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin