Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ Phần The Street làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 258B - 260A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu,, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

• Lên kế hoạch nội dung Fanpage & các kênh truyền thông khác (instagram, tiktok, youtube, website, LCD tại chi nhánh, POSM tại chi nhánh).

• Quay & dựng các sản phẩm truyền thông reels, tiktoks,..

• Thiết kế các ấn phẩm truyền thông xây dựng hình ảnh liên quan đến việc xây dựng thương hiệu của Nhà hàng.

• Viết bài PR cho các sản phẩm, dịch vụ, lên kế hoạch tin, bài đăng tải trên website và Facebook,...

• Viết bài về sự kiện của nhà hàng để đăng lên Website, Facebook, Instagram và các kênh truyền thông.

• Viết bài, đăng bài, trả lời tương tác trên Facebook.

• Lên định hướng hình ảnh và làm việc với thiết kế để sản xuất materials, assets phù hợp với các kênh truyền thông.

• Cập nhật, tổng hợp thông tin thị trường để hỗ trợ cho việc đánh giá, xây dựng các chiến lược Marketing.

• Tham gia đề xuất và thực hiện các hoạt động xây dựng hình ảnh liên quan đến việc xây dựng thương hiệu của Nhà hàng (phát triển merchandise, gift, menu v.v).

• Giám sát chất lượng trong thực tế và hỗ trợ giải pháp cải tiến (nếu cần).

• Tham gia đề xuất, xây dựng các chương trình marketing cùng đội nhóm.

• Phối hợp với Operation Executive để triển khai các dự án tại chi nhánh.

• Tổng hợp, phân tích các báo cáo các dự án/chương trình đã thực hiện trong tuần/tháng/quý và đưa ra đề xuất ctrinh phù hợp nhu cầu khách hàng.

• Tham gia đề xuất và thực thi các chương trình loyalty.

• Hỗ trợ giám sát sự kiện/event với team.

• Thực hiện các công việc theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Marketing, Truyền thông.

• Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về các phần mềm thiết kế đồ họa, quay, dựng phim.

• Làm việc trên máy tính cá nhân; vận hành được các phần mềm như: Photoshop, AI, Capcut,..

• Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc.

• Kỹ năng quản lý dự án và tinh thần làm việc ‘deadline oriented’

• Khả năng chịu áp lực trong công việc.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán & thuyết trình tốt.

• Kỹ năng vi tính, digital marketing, social media & SEO.

• Có khả năng làm việc độc lập.

• Gửi email xin việc bao gồm: CV + Portfolio

Tại Công ty Cổ Phần The Street Thì Được Hưởng Những Gì

• Giờ làm việc từ 13h00 – 18h00 từ T2 – T6 (riêng thứ 7 có thể Work frome home). Linh hoạt thời gian đễ hỗ trợ quay, chụp tại nhà hàng.

• Hỗ trợ đóng mộc thực tập.

• Được đào tạo, hướng dẫn công việc theo đúng chuyên ngành.

• Sau thực tập nếu làm tốt được review nhân viên chính thức.

• Tham gia các buổi nghiên cứu thị trường tại các địa điểm f&b cùng team marketing và công ty.

• Mức lương: 3.000.000 vnd

• Thời gian thực tập: 3 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần The Street

