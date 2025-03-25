Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 292/33/15A Bình Lợi, phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ xây dựng và cùng team triển khai các chiến dịch marketing.
Cùng team quản lý và phát triển nội dung trên các website và các kênh social media của công ty (Facebook, Instagram, TikTok,...)
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, banner, poster sử dụng công cụ như Canvas / AI
Tham gia chụp hình, hỗ trợ quay dựng video quảng bá sản phẩm, dịch vụ tour của Công ty
Một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Marketing
Có thể đi làm tối thiểu 4 ngày/tuần

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là điểm cộng
Có kiến thức cơ bản về Marketing và Social media
Sử dụng được các công cụ thiết kế như Canvas, Photoshop, Capcut,…
Có kỹ năng chụp ảnh, quay dựng video cơ bản
Chủ động, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm
Có hiểu biết về ngành Du lịch là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập: từ 1.000.000 đến 3.000.000 (thỏa thuận khi pv) + phụ cấp sáng tạo sản phẩm
Được thể hiện khả năng sáng tạo của bản thân.
Được đào tạo từ và phát triển về kỹ năng Marketing, Media thực tế
Được tham gia các dự án marketing thực tế của công ty
Hỗ trợ dấu mộc hoàn thành báo cáo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT
