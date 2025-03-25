Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292/33/15A Bình Lợi, phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và cùng team triển khai các chiến dịch marketing.

Cùng team quản lý và phát triển nội dung trên các website và các kênh social media của công ty (Facebook, Instagram, TikTok,...)

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, banner, poster sử dụng công cụ như Canvas / AI

Tham gia chụp hình, hỗ trợ quay dựng video quảng bá sản phẩm, dịch vụ tour của Công ty

Một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Marketing

Có thể đi làm tối thiểu 4 ngày/tuần

t

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là điểm cộng

Có kiến thức cơ bản về Marketing và Social media

Sử dụng được các công cụ thiết kế như Canvas, Photoshop, Capcut,…

Có kỹ năng chụp ảnh, quay dựng video cơ bản

Chủ động, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm

Có hiểu biết về ngành Du lịch là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập: từ 1.000.000 đến 3.000.000 (thỏa thuận khi pv) + phụ cấp sáng tạo sản phẩm

Được thể hiện khả năng sáng tạo của bản thân.

Được đào tạo từ và phát triển về kỹ năng Marketing, Media thực tế

Được tham gia các dự án marketing thực tế của công ty

Hỗ trợ dấu mộc hoàn thành báo cáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin