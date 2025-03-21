Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 đường số 17, phường Hiệp Bình Chánh, tp Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây Dựng, quản lý nội dụng trên fanpage, group của công ty.(bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, seeding.)

Sáng tạo nội dung phục vụ Marketing Online.

Phối hợp làm việc nhóm, lên ý tưởng cùng với các nhân viên trong công ty.

Hỗ trợ các việc liên quan đến Social Media.( Facebook, Tiktok, Instagram...)

Thực hiện những đầu việc được giao theo đúng deadline.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có LapTop cá nhân, Nhanh nhẹn hòa đồng, Tinh thần trách nhiệm, đam mê, sáng tạo và chủ động trong công việc.

Sinh viên cao đẳng / đại học năm 2 trở lên với một trong các ngành liên quan.

Có kỹ năng viết tốt, nắm bắt xu hướng mới và cập nhật liên tục những trend ở trên Social Media.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập tuỳ theo năng lực.

Hỗ trợ đóng dấu thực tập.

Được training và học hỏi nhiều kinh nghiệm.

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động và luôn đánh giá cao các ý tưởng, ý kiến mới.

Có cơ hội trợ thành nhân viên chính thức của Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HÓA DTC SOLUTIONS

