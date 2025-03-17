Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG KIM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng sản phẩm lên web
chạy quảng cáo/ sale website
Điều chỉnh tăng giá/ giảm giá sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang học/ tốt nghiệp chuyên ngành Marketing/ thiết kế web
Nắm vững kiến thức nền về ngành
Thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, đi làm đúng giờ
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương khi đi thực tập
Được đào tạo về kiến thức
Hỗ trợ đóng dấu thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI