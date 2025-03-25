Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 758/25/2B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ sáng tạo ý tưởng nội dung và biên tập viết bài, cập nhật các content liên quan đến các sản phẩm lên website công ty nhằm hấp dẫn cho người đọc.

Thực hiện các hoạt động liên quan đến quảng bá, marketing nội bộ cho công ty hoặc các hoạt động khác qua các hình thức online/offiline;

Thực hiện các công việc khác của Trưởng bộ phận giao.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm cuối/ mới ra trường các ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tự động hóa hoặc các ngành có liên quan;

Có thể thực tập Fulltime (hoặc tối thiểu 3-5 ngày/ tuần).

Kỹ năng viết lách tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn, mạch lạc; kinh nghiệm viết blog, content website hoặc social media.

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng mức khá các phần mềm thiết kế như Photoshop/ Canva/ Capcut.

Có đam mê tìm hiểu trong mảng công nghệ, thiết bị, máy móc kỹ thuật.

Khả năng giao tiếp tự tin, hoạt ngôn, nhanh nhẹn.

Ham học hỏi, cầu tiến, chịu khó, không ngại tham gia các hoạt động kênh Social, quay clip, hoặc các hoạt động tổ chức sự kiện offline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập + xăng xe + cơm trưa (hàng tháng).

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế trong lĩnh vực Marketing Online & Offline.

Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.