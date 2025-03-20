Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH NEXFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 78 đường số 65 phường Tân Phong quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết lập chạy quảng cáo: Facebook, Google, Tiktok
Tối ưu quảng cáo hàng ngày
Thực hiện các chiến dịch mở rộng thị trường
Phối hợp đề xuất các ý tưởng làm mới nội dung quảng cáo
