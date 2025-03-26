Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, phát triển nội dung trên các kênh truyền thông số như Facebook, Instagram, TikTok, Website, Blog…

Hỗ trợ nghiên cứu xu hướng thị trường, từ khóa và đề xuất chiến lược nội dung phù hợp với từng nền tảng digital.

Phối hợp cùng các bộ phận xây dựng ý tưởng sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu marketing của công ty.

Hoàn thành các công việc được giao khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Marketing, Quan Hệ Công Chúng, Truyền thông và các ngành có liên quan;

Ưu tiên sinh viên có tham gia các hoạt động CLB/Event;

Có yêu thích và am hiểu về Online Marketing;

Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa cơ bản;

Trẻ trung, năng động, cẩn thận, trung thực và có tinh thần cầu thị khi làm việc;

Có laptop cá nhân;

Có thể chụp ảnh, quay video cơ bản là một ưu thế;

Ngoại ngữ tốt là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;

Có thể trở thành viên chính thức của Công ty;

Được Trưởng phòng training đầy đủ kiến thức chuyên môn;

Được giao nhiệm vụ để làm việc như 1 nhân viên chính thức;

Tham gia các hoạt động cùng Cộng đồng bTasker,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin