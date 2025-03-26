Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH BTASKEE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, phát triển nội dung trên các kênh truyền thông số như Facebook, Instagram, TikTok, Website, Blog…
Hỗ trợ nghiên cứu xu hướng thị trường, từ khóa và đề xuất chiến lược nội dung phù hợp với từng nền tảng digital.
Phối hợp cùng các bộ phận xây dựng ý tưởng sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu marketing của công ty.
Hoàn thành các công việc được giao khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Marketing, Quan Hệ Công Chúng, Truyền thông và các ngành có liên quan;
Ưu tiên sinh viên có tham gia các hoạt động CLB/Event;
Có yêu thích và am hiểu về Online Marketing;
Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa cơ bản;
Trẻ trung, năng động, cẩn thận, trung thực và có tinh thần cầu thị khi làm việc;
Có laptop cá nhân;
Có thể chụp ảnh, quay video cơ bản là một ưu thế;
Ngoại ngữ tốt là một điểm cộng.
Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;
Có thể trở thành viên chính thức của Công ty;
Được Trưởng phòng training đầy đủ kiến thức chuyên môn;
Được giao nhiệm vụ để làm việc như 1 nhân viên chính thức;
Tham gia các hoạt động cùng Cộng đồng bTasker,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE
