Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 9 Triệu

Mức lương 3 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 9 Triệu

Hỗ trợ và phối hợp cùng team trong việc thực hiện các chiến dịch marketing trên các kênh: Facebook, Tiktok, Website...

Lên kế hoạch, sáng tạo, thực hiện, viết và theo dõi những nội dung online: báo chí, fanpages, kịch bản TikTok, kịch bản Youtube, kịch bản Seeding...

Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.

Thực hiện các công việc liên quan do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 3 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đại học năm 3, 4 chuyên ngành Marketing/Truyền thông hoặc các ngành có liên quan

Kỹ năng content marketing, khả năng xác định insight & nắm bắt xu hướng tốt

Có khả năng thiết kế hình ảnh, video và biết sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế

Sử dụng hiệu quả các kênh social media (Facebook, Instagram,Tiktok,...)

Tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, thích nghi tốt với môi trường năng động, đòi hỏi tốc độ nhanh

Sử dụng tốt kỹ năng tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc chứng nhận thực tập, hỗ trợ nghỉ một số buổi để các bạn làm Khóa luận/đồ án tốt nghiệp

Được training các kiến thức và kỹ năng trong nghề, có cơ hội cọ sát công việc thực tiễn, tích lũy nhiều kinh nghiệm

Tham gia những workshop training tại công ty nhằm phát triển các kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin