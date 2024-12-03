Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Mức lương
3 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 9 Triệu
Hỗ trợ và phối hợp cùng team trong việc thực hiện các chiến dịch marketing trên các kênh: Facebook, Tiktok, Website...
Lên kế hoạch, sáng tạo, thực hiện, viết và theo dõi những nội dung online: báo chí, fanpages, kịch bản TikTok, kịch bản Youtube, kịch bản Seeding...
Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.
Thực hiện các công việc liên quan do quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 3 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đại học năm 3, 4 chuyên ngành Marketing/Truyền thông hoặc các ngành có liên quan
Kỹ năng content marketing, khả năng xác định insight & nắm bắt xu hướng tốt
Có khả năng thiết kế hình ảnh, video và biết sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế
Sử dụng hiệu quả các kênh social media (Facebook, Instagram,Tiktok,...)
Tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, thích nghi tốt với môi trường năng động, đòi hỏi tốc độ nhanh
Sử dụng tốt kỹ năng tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc chứng nhận thực tập, hỗ trợ nghỉ một số buổi để các bạn làm Khóa luận/đồ án tốt nghiệp
Được training các kiến thức và kỹ năng trong nghề, có cơ hội cọ sát công việc thực tiễn, tích lũy nhiều kinh nghiệm
Tham gia những workshop training tại công ty nhằm phát triển các kỹ năng mềm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
