Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Phụ trách các công việc truyền thông, bao gồm:

- Lập kế hoạch phát triển nội dung kênh mạng xã hội & triển khai sản xuất;

- Tham gia các buổi sản xuất hình ảnh (quay, chụp, update daily story…);

- Hỗ trợ Marketing Executive sản xuất các content & ấn phẩm truyền thông

chương trình Marketing online và offline;

- Hỗ trợ Marketing Executive thực hiện hoạt động booking

KOL/influencers.

2. Quản trị quan hệ khách hàng:

- Tư vấn khách hàng qua các kênh truyền thông;

- Hỗ trợ Marketing Executive thực hiện các hoạt động truyền thông đến

khách hàng thành viên (SMS, Social, Newsletter,…)

3. Hỗ trợ thực hiện các chương trình Marketing và các công việc liên quan đến Quản trị Thương hiệu:

- Hỗ trợ chuẩn bị sự kiện, hỗ trợ onsite tại sự kiện;

- Tiếp nhận và xử lý các thông tin chương trình đối tác.

4. Xử lý các công việc chuyên môn phát sinh cùng Marketing Executive

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo đề xuất hoặc phân công của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng viết khá, sử dụng Chat GPT hiệu quả;

- Có kỹ năng thiết kế cơ bản: Biết dùng tool (Canva, Pts, Ai,…) ở mức có thể

chỉnh sửa được bố cục thông tin chữ;

- Trình độ Tiếng Anh cơ bản, có kinh nghiệm viết Content Tiếng Anh;

- Tinh thần trẻ trung, năng động, vui vẻ, ham học hỏi;

- Thẩm mỹ tốt, có kỹ năng xử lý vấn đề phát sinh.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận tuỳ vào năng lực thực tế, sẽ deal chi tiết khi đi phỏng vấn;

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần);

- Tham gia các buổi trainning chuyên môn cùng team;

- Cơ hội phát triển lên vị trí Marketing Executive (Fulltime).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

