Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hosting, mail, bảo trì định kỳ
Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp trên
Hỗ trợ công tác kỹ thuật
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về laravel php, đã học hoặc làm project PHP
Học các chuyên ngành CNTT hoặc kỹ thuật
Tinh thần học tập cao, chủ động học hỏi
Tư duy tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo 1:1
Có trợ cấp đào tạo
Hỗ trợ dấu thực tập
Ca full/parttime linh động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
