Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT1, X2 Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Sản xuất content (bài viết, poster, video) để đăng tải trên các nền tảng MXH để xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty
Thực hiện các hoạt động PR, tổ chức sự kiện của Công ty
Thực hiện các công việc văn phòng theo hướng dẫn của Trưởng phòng
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối ĐH chuyên ngành: Marketing, Quản trị nhân sự, quản lý hành chính
Thành thạo các nền tảng mạng xã hội
Nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động
Có thể thực tập fulltime
Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ thực tập, tiền gửi xe
Được giao các dự án cụ thể và có quản lý hướng dẫn
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo
Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
