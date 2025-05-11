Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1, X2 Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Sản xuất content (bài viết, poster, video) để đăng tải trên các nền tảng MXH để xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty

Thực hiện các hoạt động PR, tổ chức sự kiện của Công ty

Thực hiện các công việc văn phòng theo hướng dẫn của Trưởng phòng

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối ĐH chuyên ngành: Marketing, Quản trị nhân sự, quản lý hành chính

Thành thạo các nền tảng mạng xã hội

Nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động

Có thể thực tập fulltime

Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ thực tập, tiền gửi xe

Được giao các dự án cụ thể và có quản lý hướng dẫn

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.