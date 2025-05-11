Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần giáo dục Edulife làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Đăng tuyển, tìm kiếm, khai thác hồ sơ ứng viên, hoàn thiện hồ sơ ứng viên.

Liên hệ sơ vấn trao đổi, đàm phán các vấn đề liên quan đến ứng viên.

Hỗ trợ đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ đánh giá - offer ứng viên.

Khác: hoạt động khác phòng ban

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, khả năng giao tiếp tốt

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chỉn chu.

Ưu tiên các bạn định hướng phát triển theo ngành Nhân sự, Marketing

Có thể lên văn phòng làm việc

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edulife Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội đánh giá lên Nhân viên chính thức

Đào tạo cầm tay chỉ việc về nghiệp vụ Nhân sự

Xác nhận dấu mộc thực tập

Tổng thu nhập từ 2,500,000 - upto 6,000,000

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc; kỹ năng mềm, phát triển bản thân;

Được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

Du lịch, nghỉ mát, Team building, Year End Party...

Và rất nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt khác.

Thưởng hiệu quả làm việc, Team building, Du lịch hàng năm, Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edulife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin