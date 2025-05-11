Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa tháp Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Soạn bài tập dựa theo kho học liệu có sẵn
Biên soạn, đăng tải bài tập lên trang web công ty
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của phụ huynh - học sinh
Nghiên cứu - báo cáo định hướng chung của sản phẩm
Hỗ trợ quy trình phát triển sản phẩm - phối hợp với các team.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành sư phạm, chuyên môn Toán, Văn.
Kỹ năng thiết kế giáo trình
Sử dụng thành thạo Word, Excel cơ bản
Không yêu cầu kinh nghiệm
Kỹ năng thiết kế giáo trình
Sử dụng thành thạo Word, Excel cơ bản
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI Thì Được Hưởng Những Gì
1.Chế độ đãi ngộ:
- Thu nhập, thưởng theo hiệu suất và năng lực.
- Tăng lương định kỳ dựa trên kết quả làm việc và tình hình kinh doanh.
- Thưởng vinh danh, ghi nhận cá nhân xuất sắc hàng quý/năm.
- Thưởng lễ, Tết và các phúc lợi khác (hiếu, hỉ, ốm đau…).
- Môi trường, cơ hội phát triển không giới hạn, được đào tạo chuyên sâu và thử sức ở nhiều lĩnh vực.
2. Quyền lợi khác:
- BHXH đầy đủ theo luật, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo quy định.
- Văn phòng hiện đại, không gian mở, khuyến khích sáng tạo.
- Du lịch hàng năm, teambuilding sôi động, sự kiện nội bộ phong phú.
- Làm việc với đội ngũ trẻ, tài năng, năng động – môi trường khuyến khích sáng tạo, trao quyền và không ngừng phát triển
- Thu nhập, thưởng theo hiệu suất và năng lực.
- Tăng lương định kỳ dựa trên kết quả làm việc và tình hình kinh doanh.
- Thưởng vinh danh, ghi nhận cá nhân xuất sắc hàng quý/năm.
- Thưởng lễ, Tết và các phúc lợi khác (hiếu, hỉ, ốm đau…).
- Môi trường, cơ hội phát triển không giới hạn, được đào tạo chuyên sâu và thử sức ở nhiều lĩnh vực.
2. Quyền lợi khác:
- BHXH đầy đủ theo luật, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo quy định.
- Văn phòng hiện đại, không gian mở, khuyến khích sáng tạo.
- Du lịch hàng năm, teambuilding sôi động, sự kiện nội bộ phong phú.
- Làm việc với đội ngũ trẻ, tài năng, năng động – môi trường khuyến khích sáng tạo, trao quyền và không ngừng phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI