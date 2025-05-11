Tuyển Thực tập sinh TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Thực tập sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Tham gia, hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông, viết bài, thiết kế chương trình, quay chụp hình sự kiện
- Đề xuất ý tưởng, hỗ trợ các chương trình trong hoạt động truyền thông nội và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VIMC
- Thực hiện các công việc được giao từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm 3,4 chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Truyền thông Marketing của các trường đại học
Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, tối thiểu đạt IELTS 6.0
Đam mê với truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động, công tác Đoàn hội trong Trường; Có kinh nghiệm tham gia tình nguyện viên tại các hoạt động bên ngoài; ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong vai trò chủ trì tổ chức các hoạt động
Yêu thích và đam mê viết bài trên các nền tảng xã hội, các hoạt động của nhà trường
Chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, nhiệt huyết, cẩn thận
Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh như Canva, Photoshop, Premiere, Illustrator,... là lợi thế.

Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ chi phí thực tập lên đến 4tr/tháng tùy từng vị trí và thời gian thực tập tại VIMC
- Đối với TTS có hiệu suất công việc cao, có đóng góp tích cực cho VIMC , có thể được hỗ trợ thêm theo hiệu suất công việc
- Được đào tạo và phát triển kỹ năng làm việc, học hỏi, nâng cao kiến thức, thúc đẩy sự phát triển chuyên môn của TTS
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên ngành do các chuyên gia hàng đầu chia sẻ
- Có cơ hội tuyển dụng lên các vị trí chính thức sau thời gian thực tập
- Được trải nghiệm không gian làm việc hiện đại, thân thiện, thưởng thức bữa trưa vui vẻ và tham gia các sự kiện do VIMC tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-2-4-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job357174
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội Còn 160 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTEXCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTEXCO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company
1.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trade Intelligence
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Trên 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Tới 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam
Tới 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu Line Century
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Viettonkin làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Viettonkin
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Viện thực hành đầu tư tài chính Da Vinci Academy
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Viettonkin Audit làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công ty TNHH Viettonkin Audit
2.5 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Hồng Lam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty cổ phần Hồng Lam
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Co-well Châu Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Line Century
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm