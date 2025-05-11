Tuyển Thực tập sinh TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Tham gia, hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông, viết bài, thiết kế chương trình, quay chụp hình sự kiện

- Đề xuất ý tưởng, hỗ trợ các chương trình trong hoạt động truyền thông nội và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VIMC

- Thực hiện các công việc được giao từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm 3,4 chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Truyền thông Marketing của các trường đại học

Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, tối thiểu đạt IELTS 6.0

Đam mê với truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động, công tác Đoàn hội trong Trường; Có kinh nghiệm tham gia tình nguyện viên tại các hoạt động bên ngoài; ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong vai trò chủ trì tổ chức các hoạt động

Yêu thích và đam mê viết bài trên các nền tảng xã hội, các hoạt động của nhà trường

Chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, nhiệt huyết, cẩn thận

Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh như Canva, Photoshop, Premiere, Illustrator,... là lợi thế.

Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ chi phí thực tập lên đến 4tr/tháng tùy từng vị trí và thời gian thực tập tại VIMC

- Đối với TTS có hiệu suất công việc cao, có đóng góp tích cực cho VIMC , có thể được hỗ trợ thêm theo hiệu suất công việc

- Được đào tạo và phát triển kỹ năng làm việc, học hỏi, nâng cao kiến thức, thúc đẩy sự phát triển chuyên môn của TTS

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên ngành do các chuyên gia hàng đầu chia sẻ

- Có cơ hội tuyển dụng lên các vị trí chính thức sau thời gian thực tập

- Được trải nghiệm không gian làm việc hiện đại, thân thiện, thưởng thức bữa trưa vui vẻ và tham gia các sự kiện do VIMC tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin