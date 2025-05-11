Tuyển Thực tập sinh TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
- Tham gia, hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông, viết bài, thiết kế chương trình, quay chụp hình sự kiện
- Đề xuất ý tưởng, hỗ trợ các chương trình trong hoạt động truyền thông nội và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VIMC
- Thực hiện các công việc được giao từ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang là sinh viên năm 3,4 chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Truyền thông Marketing của các trường đại học
Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, tối thiểu đạt IELTS 6.0
Đam mê với truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động, công tác Đoàn hội trong Trường; Có kinh nghiệm tham gia tình nguyện viên tại các hoạt động bên ngoài; ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong vai trò chủ trì tổ chức các hoạt động
Yêu thích và đam mê viết bài trên các nền tảng xã hội, các hoạt động của nhà trường
Chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, nhiệt huyết, cẩn thận
Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh như Canva, Photoshop, Premiere, Illustrator,... là lợi thế.
Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, tối thiểu đạt IELTS 6.0
Đam mê với truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động, công tác Đoàn hội trong Trường; Có kinh nghiệm tham gia tình nguyện viên tại các hoạt động bên ngoài; ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong vai trò chủ trì tổ chức các hoạt động
Yêu thích và đam mê viết bài trên các nền tảng xã hội, các hoạt động của nhà trường
Chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, nhiệt huyết, cẩn thận
Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh như Canva, Photoshop, Premiere, Illustrator,... là lợi thế.
Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ chi phí thực tập lên đến 4tr/tháng tùy từng vị trí và thời gian thực tập tại VIMC
- Đối với TTS có hiệu suất công việc cao, có đóng góp tích cực cho VIMC , có thể được hỗ trợ thêm theo hiệu suất công việc
- Được đào tạo và phát triển kỹ năng làm việc, học hỏi, nâng cao kiến thức, thúc đẩy sự phát triển chuyên môn của TTS
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên ngành do các chuyên gia hàng đầu chia sẻ
- Có cơ hội tuyển dụng lên các vị trí chính thức sau thời gian thực tập
- Được trải nghiệm không gian làm việc hiện đại, thân thiện, thưởng thức bữa trưa vui vẻ và tham gia các sự kiện do VIMC tổ chức
- Đối với TTS có hiệu suất công việc cao, có đóng góp tích cực cho VIMC , có thể được hỗ trợ thêm theo hiệu suất công việc
- Được đào tạo và phát triển kỹ năng làm việc, học hỏi, nâng cao kiến thức, thúc đẩy sự phát triển chuyên môn của TTS
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên ngành do các chuyên gia hàng đầu chia sẻ
- Có cơ hội tuyển dụng lên các vị trí chính thức sau thời gian thực tập
- Được trải nghiệm không gian làm việc hiện đại, thân thiện, thưởng thức bữa trưa vui vẻ và tham gia các sự kiện do VIMC tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI