Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, toà A1, Vinaconex 1, 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ công ty.
- Tìm kiếm, sơ tuyển, chọn lọc ứng viên.
- Tổng hợp danh sách hồ sơ ứng viên tiềm năng.
- Thông báo kết quả tuyển dụng và kế hoạch tiếp nhận công việc mới tới ứng viên.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý.
- Tham gia công tác phát triển thương hiệu tuyển dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân sự, Kinh doanh, Marketing,...
- Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, tuyển dụng.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có máy tính cá nhân phục vụ công việc

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được quan sát, tìm hiểu sâu công việc của vị trí phụ trách.
• Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm.
• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển.
• Hỗ trợ dấu thực tập khi kết thúc khóa thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, toà A2, Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

