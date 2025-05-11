Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Được đào tạo kĩ năng thông qua các bài tập chuyên môn về animation theo lộ trình đào tạo của công ty : bài tập Pose, Walk ...
Được đánh giá sát sao, đánh giá chuyên môn liên tục theo các mốc thời gian quy định đối với lộ trình học việc của công ty
Tham gia trực tiếp khâu sản xuất sản phẩm của công ty
Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn học viên/sinh viên đã hoàn thành chương trình học và có thể đi làm full time giờ hành chính (chấp nhận chờ bằng)
Nắm được 12 nguyên tắc diễn hoạt cơ bản
Biết sử dụng công cụ Maya Autodesk, có thể thiết kế được những chuyển động cơ bản cho nhân vật
Chăm chỉ, cẩn thận, kiên trì
Chủ động, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì

- Có hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên thực tập năm cuối
- Học việc 2 - 4 tháng: phụ cấp 1tr5/tháng + phụ cấp ăn trưa 30.000 đồng/ngày ( Nếu đạt kết quả tốt sẽ rút ngắn thời gian học việc dự kiến)
- Thử việc (1-2 tháng) : lương cứng 8.000.000 đồng + trợ cấp ăn trưa,gửi xe ; hưởng 85% lương cứng.
- Chính thức : 100% lương cứng + trợ cấp ăn trưa,gửi xe + thưởng doanh thu công ty + thưởng doanh thu team => Tổng thu nhập 10.000.0000-15.000.000tr
- Sau khi lên chính thức, nếu làm được tròn 1 năm (kể từ thời điểm học việc), sẽ được thưởng thêm học việc 4.000.000đ
Cơ hội lột xác chỉ trong 2-4 tháng đào tạo
Được hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm của công ty
Lộ trình đào tạo và phát triển rõ dàng trong 2-4 tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được trở thành nhân viên chính thức tại Enjohub
Tham gia khoá học đào tạo kĩ năng mềm định kì của công ty
Du lịch, teambuilding thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8,9 - 157 Cầu Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm- Hà Nội

