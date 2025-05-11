Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Được đào tạo kĩ năng thông qua các bài tập chuyên môn về animation theo lộ trình đào tạo của công ty : bài tập Pose, Walk ...

Được đánh giá sát sao, đánh giá chuyên môn liên tục theo các mốc thời gian quy định đối với lộ trình học việc của công ty

Tham gia trực tiếp khâu sản xuất sản phẩm của công ty

Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn học viên/sinh viên đã hoàn thành chương trình học và có thể đi làm full time giờ hành chính (chấp nhận chờ bằng)

Nắm được 12 nguyên tắc diễn hoạt cơ bản

Biết sử dụng công cụ Maya Autodesk, có thể thiết kế được những chuyển động cơ bản cho nhân vật

Chăm chỉ, cẩn thận, kiên trì

Chủ động, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì

- Có hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên thực tập năm cuối

- Học việc 2 - 4 tháng: phụ cấp 1tr5/tháng + phụ cấp ăn trưa 30.000 đồng/ngày ( Nếu đạt kết quả tốt sẽ rút ngắn thời gian học việc dự kiến)

- Thử việc (1-2 tháng) : lương cứng 8.000.000 đồng + trợ cấp ăn trưa,gửi xe ; hưởng 85% lương cứng.

- Chính thức : 100% lương cứng + trợ cấp ăn trưa,gửi xe + thưởng doanh thu công ty + thưởng doanh thu team => Tổng thu nhập 10.000.0000-15.000.000tr

- Sau khi lên chính thức, nếu làm được tròn 1 năm (kể từ thời điểm học việc), sẽ được thưởng thêm học việc 4.000.000đ

Cơ hội lột xác chỉ trong 2-4 tháng đào tạo

Được hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm của công ty

Lộ trình đào tạo và phát triển rõ dàng trong 2-4 tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được trở thành nhân viên chính thức tại Enjohub

Tham gia khoá học đào tạo kĩ năng mềm định kì của công ty

Du lịch, teambuilding thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

