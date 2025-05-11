Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng TMCP Quân đội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Ngân hàng TMCP Quân đội

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Ngân hàng TMCP Quân đội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi

- Thanh Xuân Trung

- Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ các công việc tại phòng Quan hệ khách hàng cá nhân.
- Gặp , tư vấn khách hàng sản phẩm tín dụng ngân hàng
- Hỗ trợ triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu về huy động.
- Hỗ trợ thực hiện các giao dịch để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, thẻ, mở và quản lý tài khoản, phát hành thẻ, chi trả kiều hối, lệnh thanh toán, chuyển tiền,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên các khoa ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, .... các ngành nghề liên quan
- Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, giao tiếp tốt
- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ đóng dấu mộc và làm khóa luận thực tập tốt nghiệp - Dành cho các bạn sinh viên, chưa có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng.
- Được đào tạo nghiệp vụ , trải nghiệm thực tế, tích luỹ kinh nghiệm.
- Có cơ hội phát triển bản thân, trở thành MBER chính thức
- Có hỗ trợ chi phí đi lại, phụ cấp,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân đội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Quân đội

Ngân hàng TMCP Quân đội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 18 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội

