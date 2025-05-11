Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng TMCP Quân đội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Ngân hàng TMCP Quân đội
- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi
- Thanh Xuân Trung
- Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ các công việc tại phòng Quan hệ khách hàng cá nhân.
- Gặp , tư vấn khách hàng sản phẩm tín dụng ngân hàng
- Hỗ trợ triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu về huy động.
- Hỗ trợ thực hiện các giao dịch để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, thẻ, mở và quản lý tài khoản, phát hành thẻ, chi trả kiều hối, lệnh thanh toán, chuyển tiền,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, giao tiếp tốt
- Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo nghiệp vụ , trải nghiệm thực tế, tích luỹ kinh nghiệm.
- Có cơ hội phát triển bản thân, trở thành MBER chính thức
- Có hỗ trợ chi phí đi lại, phụ cấp,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân đội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
