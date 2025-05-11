Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng TMCP Quân đội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Hỗ trợ các công việc tại phòng Quan hệ khách hàng cá nhân.

- Gặp , tư vấn khách hàng sản phẩm tín dụng ngân hàng

- Hỗ trợ triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu về huy động.

- Hỗ trợ thực hiện các giao dịch để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, thẻ, mở và quản lý tài khoản, phát hành thẻ, chi trả kiều hối, lệnh thanh toán, chuyển tiền,...

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên các khoa ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, .... các ngành nghề liên quan

- Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, giao tiếp tốt

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ đóng dấu mộc và làm khóa luận thực tập tốt nghiệp - Dành cho các bạn sinh viên, chưa có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng.

- Được đào tạo nghiệp vụ , trải nghiệm thực tế, tích luỹ kinh nghiệm.

- Có cơ hội phát triển bản thân, trở thành MBER chính thức

- Có hỗ trợ chi phí đi lại, phụ cấp,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân đội

