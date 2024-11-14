Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tìm kiếm, đàm phán/thương lượng, lựa chọn KOL/KOC phù hợp và thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác MCN/KOL/KOC, các chuyên gia trong ngành
thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài
Lập kế hoạch Booking KOL/KOC theo định hướng của nhãn hàng trên các kênh TikTok/Shopee
Phân tích, theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động Chiến dịch KOL/KOC.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ
Độ tuổi từ 18 - 30
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing/ Quản trị kinh doanh/Thương mại điện tử...;
Có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc
Am hiểu các phương thức Digital Marketing hiện đại: TikTok, Facebook, Youtube, Affiliate..

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

2.500.00 - 3.500.00Cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến
Được tham gia: Du lịch, team building, liên hoan,Year end party;
Sếp thoải mái, tâm lý.
Môi trường làm việc năng động, được anh em hỗ trợ nhiệt tình.
Văn hóa học tập được đào tạo thường xuyên và tham gia các khóa học phát triển năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47-10th Ave - Sunrise K, Khu đô thị The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

