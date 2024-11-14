Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Tìm kiếm, đàm phán/thương lượng, lựa chọn KOL/KOC phù hợp và thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác MCN/KOL/KOC, các chuyên gia trong ngành

Lập kế hoạch Booking KOL/KOC theo định hướng của nhãn hàng trên các kênh TikTok/Shopee

Phân tích, theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động Chiến dịch KOL/KOC.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ

Độ tuổi từ 18 - 30

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Marketing/ Quản trị kinh doanh/Thương mại điện tử...;

Có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc

Am hiểu các phương thức Digital Marketing hiện đại: TikTok, Facebook, Youtube, Affiliate..

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến

Được tham gia: Du lịch, team building, liên hoan,Year end party;

Sếp thoải mái, tâm lý.

Môi trường làm việc năng động, được anh em hỗ trợ nhiệt tình.

Văn hóa học tập được đào tạo thường xuyên và tham gia các khóa học phát triển năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

