Tuyển Thực tập sinh Top On Seek (TOS) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Top On Seek (TOS) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Top On Seek (TOS) Ltd.

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Top On Seek (TOS) Ltd.

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42/37 Hoàng Diệu, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Tham gia hỗ trợ các công việc:

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Thống kê, Công nghệ thông tin hoặc có liên quan.
- Có kỹ năng phân tích số liệu và tư duy logic khá, có khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Ưu tiên những bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, Google Optimize, Microsoft Clarity, Google Looker hoặc các công cụ tương đương.
- Nắm được các nguyên tắc thiết kế trải nghiệm người dùng (UX).
- Chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và tinh thần làm việc nhóm.
- Có khả năng truyền đạt tốt.
- Có laptop cá nhân và có thể thực tập fulltime.

Tại Top On Seek (TOS) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập: 3.000.000 NET/tháng
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau
- Được training hàng tuần.
- Được hướng dẫn và tham gia vào các dự án thực tế.
- Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Top On Seek (TOS) Ltd.

Top On Seek (TOS) Ltd.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 68 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TPHCM

