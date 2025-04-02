Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 218/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Sáng tạo nội dung, kịch bản trên các kênh social, chủ yếu là Tiktok.

Booking và làm việc với KOC, KOL.

Phối hợp với Designer và Video Editor sản xuất ấn phẩm truyền thông (hình ảnh, video).

Hỗ trợ Set up và quản lý Livestream trên TikTok.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có tư duy sáng tạo, nắm bắt nhanh các trend trên TikTok.

Có kỹ năng quay + edit video bằng capcut,...

Chăm chỉ, cẩn thận, chủ động trong công việc; không ngại thử nghiệm ý tưởng mới.

Có đam mê hoặc kiến thức về làm đẹp, thời trang, đặc biệt là sản phẩm mỹ phẩm, tóc là lợi thế.

Có laptop cá nhân.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo từ đầu.

Tại CÔNG TY TNHH FEG BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3.000.000 vnd - 4.000.000 (vnd).

Được đóng mộc báo cáo thực tập.

Sau thực tập sẽ được review lên nhân viên chính thức.

Được đào tạo tất tần tật từ Content nói riêng và Marketing nói chung.

Làm việc trong môi trường năng động, 99% là GenZ.

Company trip/ Team trip 1 năm/ lần.

