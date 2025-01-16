Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Quay dựng, chụp ảnh các hoạt động theo yêu cầu của cấp trên

Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh, thành video hoàn chỉnh để đăng trên các nền tảng Facebook, Tiktok,..

Hỗ trợ sáng tạo nội dung video theo kịch bản đã được phê duyệt

Cập nhật Trend, biên tập các Short Video dọc để đăng tải các nền tảng Tiktok, Reels.

Nghiên cứu, cập nhật xu hướng, sáng tạo và ứng dụng để sản xuất nội dung, video chất lượng và hiệu quả.

Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu.

Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và phân công của Leader.

Yêu Cầu Công Việc

Thời gian thực tập: Trao đổi khi phỏng vấn.

Sử dụng phần mềm chỉnh sửa video cơ bản (như CapCut, Canva).

Có tư duy hình ảnh tốt, kỹ năng bố cục và ánh sáng tốt là lợi thế.

Tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ, khiếu nghệ thuật.

Có laptop cá nhân.

Trung thực, cầu tiến, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC Thì Được Hưởng Những Gì

Được training về kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Được trợ cấp trong quá trình thực tập.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Được hỗ trợ số liệu, dấu mộc làm báo cáo tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC

