Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thưởng Tròn Năm (13th), Thưởng KPIs, Thưởng Lễ/Tết, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, đi dã ngoại hàng năm, nghỉ hè hưởng nguyên lương,..., Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH & CHĂM SÓC PHỤ HUYNH
Hỗ trợ công tác tuyển sinh & chăm sóc phụ huynh tại cơ sở phụ trách theo quy trình của trường.
Hỗ trợ công tác thu ngân, gọi điện tư vấn thông tin và đặt hẹn lịch tham quan trường cho phụ huynh.
Hỗ trợ một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công việc Đào tạo/ Tuyển sinh/ Nhân sự.
Yêu thích công tác đào tạo, phát triển con người và tổ chức các hoạt động sự kiện, đặc biệt trong môi trường giáo dục, trường học.Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Thời gian làm việc full-time từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 linh động theo chương trình đào tạo phát sinh.
Ưu tiên sinh viên năm cuối các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Nguồn Nhân lực, Đào tạo, Quản lí Giáo dục hoặc liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 2 - 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Trung tâm: 111 Lương Định Của, P. An Khánh, TP. Thủ Đức TP. HCM / Các Cơ Sở: Q.3, Q.7, Q.8, Q.12, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

