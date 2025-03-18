Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Thực tập sinh

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 tòa nhà Hợp Phát, số 72 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Ứng dụng các công cụ AI vào trong việc sáng tạo nội dung và hình ảnh trong các chiến dịch marketing. Sử dụng No-code, Low-code để tối ưu quy trình làm việc.Tự triển khai & setup hệ thống automation content bằng AI, tích hợp workflow tự động với n8n
Nghiên cứu thị trường - khách hàng - sản phẩm và đối thủ cạnh tranh theo chiến lược công ty đề ra
Triển khai concept thiết kế hình ảnh - concept video cho các dòng sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử
Lên kế hoạch nội dung và sáng tạo content cho các dòng sản phẩm và thương hiệu của công ty
Phối hợp team Digital Marketing để triển khai các chiến dịch quảng cáo
Cập nhật những thay đổi cần thiết về sản phẩm trên các trang thương mại điện tử
Theo dõi, kiểm soát hiệu quả content của từng dự án, lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng
Liên tục tối ưu hóa từng nội dung để mang lại hiệu quả cao nhất cho từng chiến dịch quảng cáo
Báo cáo kết quả định kỳ và KPI cho Team Leader

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ tuổi từ 20-25; sinh viên năm 3 - 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị hệ thống, Công nghệ thông tin,...
Chủ động tiếp cận các công nghệ mới như AI. Có tư duy No-code & Low-code, biết sử dụng N8n là điểm cộng. Có sự yêu thích và mong muốn học hỏi về sáng tạo nội dung & AI automation.
Có thể sử dụng ngôn ngữ Python là một điểm cộng
Tự tin, năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhạy bén, chủ động nắm bắt thông tin và luôn luôn cập nhật, ứng dụng những kiến thức, công nghệ, xu hướng mới
Tư duy sáng tạo, sẵn sàng tiếp nhận những công nghệ mới, những thay đổi và những sự khác biệt, có kỹ năng phân tích tổng hợp; tư duy làm việc độc lập và đội nhóm
Có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu
Ứng viên có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh ở mức khá trở lên
Có khả năng quay dựng video đơn giản về sản phẩm theo mẫu có sẵn
Ưu tiên các bạn đã hoàn thành xong chương trình học, có thể làm full-time

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền thưởng, quà tặng vào các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Trung Thu, sinh nhật, Tết Nguyên Đán,...
Được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại làm việc, sinh hoạt tại văn phòng
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, hỗ trợ
Các hoạt động của Công ty: Du lịch (trong nước và nước ngoài), nghỉ dưỡng cuối năm, sinh nhật, Teambuilding cuối quý, Outing, trà sữa cuối tuần,...
Đồ uống sữa, nước hoa quả, thức uống dinh dưỡng free mỗi ngày tại văn phòng
Văn phòng tiện ích, có khu ăn uống, khu bàn bi lắc, máy pha cà phê
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, trẻ trung với những nhân tố 9x đầy năng lượng, có nhiều cơ hội phát triển và được đào tạo kiến thức trong lĩnh vực thương mại điện tử quốc tế.
Được đào tạo tận tình để nâng cao khả năng của bản thân, hưởng các chính sách phát triển năng lực nhân viên của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BLUESTARS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà Hợp Phát, số 72 Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

