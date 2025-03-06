Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Dựng phim cơ bản bằng CapCut (không biết sẽ được hướng dẫn).

CapCut

Công việc đơn giản, nhanh gọn, ai cũng có thể làm được.

đơn giản, nhanh gọn

Cắt ghép video, thêm phụ đề (vietsub) cho các tập phim.

Cắt nhỏ các đoạn video theo yêu cầu.

Đảm bảo deadline và KPI theo kế hoạch.

Đảm bảo deadline và KPI

Có cơ hội học hỏi các kỹ năng dựng phim chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần chịu khó học hỏi.

chịu khó học hỏi

Có tư duy về hình ảnh, video là lợi thế.

Cam kết hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao.

Trợ cấp thực tập thỏa thuận theo năng lực.

thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Ứng tuyển ngay nếu bạn muốn thử sức với công việc dựng phim đơn giản nhưng vẫn đầy tiềm năng phát triển!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin