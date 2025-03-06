Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Dựng phim cơ bản bằng CapCut (không biết sẽ được hướng dẫn).
CapCut
Công việc đơn giản, nhanh gọn, ai cũng có thể làm được.
đơn giản, nhanh gọn
Cắt ghép video, thêm phụ đề (vietsub) cho các tập phim.
Cắt nhỏ các đoạn video theo yêu cầu.
Đảm bảo deadline và KPI theo kế hoạch.
Đảm bảo deadline và KPI
Có cơ hội học hỏi các kỹ năng dựng phim chuyên nghiệp.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
chịu khó học hỏi
Có tư duy về hình ảnh, video là lợi thế.
Cam kết hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập thỏa thuận theo năng lực.
thỏa thuận theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, thoải mái.
Ứng tuyển ngay nếu bạn muốn thử sức với công việc dựng phim đơn giản nhưng vẫn đầy tiềm năng phát triển!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
