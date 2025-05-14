Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42, Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng sáng tạo kết hợp với Chuyên viên Content và sản xuất video giải trí lồng ghép với nội dung giới thiệu sản phẩm thời trang thể thao ngành bóng bàn, bóng chuyền, Pickleball (bao gồm quần áo, giày, dụng cụ thể thao), theo xu hướng TikTok.

- Quay, dựng và biên tập video chất lượng cao phù hợp với định hướng thương hiệu và đối tượng khách hàng mục tiêu trên phần mềm Capcut,…

- Nắm bắt và tận dụng các xu hướng, challenges, hoặc hashtag hot trên TikTok để tăng tương tác.

- Quản lý kênh TikTok của công ty, đảm bảo sự cập nhật thường xuyên về nội dung và hình ảnh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 2 hoặc 3 các chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Xã hội, Marketing....;

- Có laptop cá nhân;

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt và công cụ Internet, lướt web tìm kiếm thông tin;

- Có trách nhiệm, tinh thần học hỏi và chủ động trong công việc;

- Năng động, sáng tạo, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức quảng cáo mới, các hình thức thể hiện nội dung mới;

- Đam mê thể thao (Biết chơi một số môn: Bóng chuyền, cầu lông, pick.... Hiểu biết về VĐV)

- Thích tác nghiệp tại các giải đấu, sự kiện, săn tin

- Nhiệt huyết, năng động, không ngại giao tiếp với VĐV

- Ưu tiên có khả năng chủ động quay, dựng video ngắn cho các nền tảng social ở mức cơ bản, sử dụng thành thạo Canvas, Capcut,…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương 25k/1h, thử việc 1 tháng 20k/h

Hỗ trợ mộc thực tập và tài liệu cần thiết để hoàn thành báo cáo;

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái, đồng nghiệp thân thiện;

Cơ hội trải nghiệm những công việc thực tế & phát triển bản thân trong thời gian ngắn.

Thời gian làm việc theo giờ hành chính, linh hoạt theo lịch học. Tối thiểu 5 buổi/ tuần ca sáng 8h00-12h00, chiều 13h00 đến 17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

