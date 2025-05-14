Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên
Đánh giá CV ứng viên theo tiêu chí
Quản lý dữ liệu ứng viên và báo cáo tiến độ tuyển dụng
Hỗ trợ các hoạt động nhân sự nội bộ khác khi được phân công
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các trường đại học có ngành Quản trị nhân lực như Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Học viện Hành chính,…
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập rõ ràng: Lương cứng 3 triệu + thưởng theo hiệu quả
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
