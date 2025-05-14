Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên

Đánh giá CV ứng viên theo tiêu chí

Quản lý dữ liệu ứng viên và báo cáo tiến độ tuyển dụng

Hỗ trợ các hoạt động nhân sự nội bộ khác khi được phân công

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các trường đại học có ngành Quản trị nhân lực như Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Học viện Hành chính,…

Quản trị nhân lực

Định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng

Chủ động, trách nhiệm, giao tiếp tốt, tinh thần học hỏi cao

Có thể làm việc tối thiểu 6 buổi/tuần, lịch làm việc linh hoạt theo ca

6 buổi/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập rõ ràng: Lương cứng 3 triệu + thưởng theo hiệu quả

Lương cứng 3 triệu + thưởng theo hiệu quả

Linh hoạt xoay ca, phù hợp với lịch học của sinh viên

Linh hoạt xoay ca

Đào tạo bài bản về kỹ năng tuyển dụng và nghiệp vụ nhân sự

Đào tạo bài bản

Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau thời gian làm tốt

nhân sự chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.