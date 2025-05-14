Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên
Đánh giá CV ứng viên theo tiêu chí
Quản lý dữ liệu ứng viên và báo cáo tiến độ tuyển dụng
Hỗ trợ các hoạt động nhân sự nội bộ khác khi được phân công

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các trường đại học có ngành Quản trị nhân lực như Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Học viện Hành chính,…
Quản trị nhân lực
Định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng
Chủ động, trách nhiệm, giao tiếp tốt, tinh thần học hỏi cao
Có thể làm việc tối thiểu 6 buổi/tuần, lịch làm việc linh hoạt theo ca
6 buổi/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập rõ ràng: Lương cứng 3 triệu + thưởng theo hiệu quả
Lương cứng 3 triệu + thưởng theo hiệu quả
Linh hoạt xoay ca, phù hợp với lịch học của sinh viên
Linh hoạt xoay ca
Đào tạo bài bản về kỹ năng tuyển dụng và nghiệp vụ nhân sự
Đào tạo bài bản
Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau thời gian làm tốt
nhân sự chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN K-GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10A, Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ,Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

