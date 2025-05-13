Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÓC ĐẸP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÓC ĐẸP VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 4 L1
- 3 Ngõ 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Đăng bài trên các kênh social được giao. Thực hiện các cuộc gọi, email, và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng đúng thời hạn.
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng và khách hàng.
Kết hợp với marketing và Media để quay chụp sản phẩm khi có yêu cầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành kinh tế, thương mại,….
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÓC ĐẸP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tâp
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ liên quan đến công việc.
Tham gia các hoạt động du lịch của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÓC ĐẸP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
