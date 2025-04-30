Tuyển Thực tập sinh Jooan Global corp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Jooan Global corp
- Hà Nội: 45 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện quay/chụp các video sự kiện, truyền thông
Tham gia lên ý tưởng xây dựng kịch bản video / tham gia quay chụp các dự án đã hoàn thiện của công ty
Hỗ trợ bộ phận sản xuất trong việc đưa ra ý tưởng và kế hoạch sản xuất video
Biên tập các video sự kiện, truyền thông, review sản phẩm... phục vụ cho các kênh Social Media ( Facebook, Tiktok... ngành FnB)
Tìm kiếm các trend mới, video mới phù hợp với xu hướng khách hàng quan tâm.
Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật chụp ảnh, quay phim, dựng video.
Sử dụng cơ bản các phần mềm như Adobe Premiere, After Effect, Cup Cut hoặc các phần mềm tương tự.
Có tư duy sáng tạo và ý tưởng phong phú.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ deadline công việc.
Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim, có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy, Tính thẩm mỹ cao, linh hoạt, sáng tạo.
Tại Jooan Global corp Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jooan Global corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

