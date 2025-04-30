Tuyển Thực tập sinh Jooan Global corp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quay/chụp các video sự kiện, truyền thông

Tham gia lên ý tưởng xây dựng kịch bản video / tham gia quay chụp các dự án đã hoàn thiện của công ty

Hỗ trợ bộ phận sản xuất trong việc đưa ra ý tưởng và kế hoạch sản xuất video

Biên tập các video sự kiện, truyền thông, review sản phẩm... phục vụ cho các kênh Social Media ( Facebook, Tiktok... ngành FnB)

Tìm kiếm các trend mới, video mới phù hợp với xu hướng khách hàng quan tâm.

Xây dựng kho lưu trữ video, hình ảnh các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 cuối ngành Truyền thông đa phương tiện, Dựng phim, Thiết kế đồ họa,...hoặc các ngành khác có liên quan

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật chụp ảnh, quay phim, dựng video.

Sử dụng cơ bản các phần mềm như Adobe Premiere, After Effect, Cup Cut hoặc các phần mềm tương tự.

Có tư duy sáng tạo và ý tưởng phong phú.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ deadline công việc.

Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim, có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy, Tính thẩm mỹ cao, linh hoạt, sáng tạo.

Tại Jooan Global corp Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Công ty cung cấp thiết bị làm việc

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jooan Global corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.