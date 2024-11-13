Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa S6.02 Vinhome Grand Park Quận 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ biên tập video cho các dự án của công ty, bao gồm:

Cắt ghép, chỉnh sửa video theo yêu cầu.

Thêm hiệu ứng, âm thanh, nhạc nền cho video.

Xuất video theo các định dạng phù hợp.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến sản xuất video.

Tham gia các dự án, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên viên, trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về video editing, sử dụng thành thạo các phần mềm:

Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve,...

Chỉnh sửa hình ảnh.

Nắm vững các kỹ thuật cơ bản về xử lý âm thanh, tạo hiệu ứng cho video.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng video editing, sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp.

Được tham gia các dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm.

Được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại trong thời gian thực tập.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc chương trình thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin