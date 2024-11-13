Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa S6.02 Vinhome Grand Park Quận 9, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ biên tập video cho các dự án của công ty, bao gồm:
Cắt ghép, chỉnh sửa video theo yêu cầu.
Thêm hiệu ứng, âm thanh, nhạc nền cho video.
Xuất video theo các định dạng phù hợp.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến sản xuất video.
Tham gia các dự án, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên viên, trưởng nhóm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kiến thức cơ bản về video editing, sử dụng thành thạo các phần mềm:
Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve,...
Chỉnh sửa hình ảnh.
Nắm vững các kỹ thuật cơ bản về xử lý âm thanh, tạo hiệu ứng cho video.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi.
Có kiến thức cơ bản về video editing, sử dụng thành thạo các phần mềm:
Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve,...
Chỉnh sửa hình ảnh.
Nắm vững các kỹ thuật cơ bản về xử lý âm thanh, tạo hiệu ứng cho video.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi.
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng video editing, sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp.
Được tham gia các dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm.
Được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại trong thời gian thực tập.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc chương trình thực tập.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng video editing, sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp.
Được tham gia các dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm.
Được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại trong thời gian thực tập.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc chương trình thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI