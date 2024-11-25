Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Dựng các video và phối hợp với các bộ phận liên quan để biên tập nội dung video thu hút, phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên kênh online: Tiktok, Youtube, Facebook,.

Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản, tổ chức thực hiện các buổi chụp hình, quay video.

Lồng âm thanh, hiệu ứng, chèn footage minh họa vào các cảnh trong video, bao gồm chọn nhạc và tìm tư liệu.

Điều chỉnh các yếu tố trong video như ánh sáng, màu sắc và chọn lọc các hiệu ứng video phù hợp.

Thực hiện công việc đã được phân công đúng tiến độ, chất lượng cao.

Có kỹ năng quay phim, chụp ảnh là một lợi thế.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng lên kế hoạch và ý tưởng dựng cho các video của công ty.

Có khả năng dựng, biên tập nhiều dạng video, thu hút, phù hợp với nền tảng.

Sử dụng thành thạo Adobe Premiere, Adobe After Effects, Capcut, Photoshop.

Có khả năng chỉnh sửa âm thanh và hội thoại trong video.

Có khả năng take-note, ghi nhận ý kiến từ team và chú ý đến các tiểu tiết.

Sử dụng thành thạo các loại máy quay DSLR,, máy ảnh, đèn studio, gimbal máy ảnh.

Tiếng Anh tốt là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

• Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, đội ngũ trẻ trung và thân thiện.

• Chính sách phúc lợi đầy đủ (bảo hiểm, nghỉ phép,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.