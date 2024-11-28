Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 - 65 Đường số 10, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Nghe hiểu, cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng các clip, video, hình ảnh từ source có sẵn thành 1 clip hoàn chỉnh gồm video ngang, video dọc, vuông cho các kênh Social (tiktok, youtube, facebook)

Thiết kế ảnh cơ bản, làm hình ảnh thumb cho video

Phối hợp với Content để lên ý tưởng quay dựng, sáng tạo video cho phù hợp với định hướng của sản phẩm và mục tiêu truyền thông, marketing

Đảm bảo nội dung video được hoàn thiện đúng thời hạn và theo tiêu chuẩn chất lượng của Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00 từ Thứ hai - Thứ sáu & 2 ngày Thứ bảy cách tuần, nghỉ trưa 1h (12h-13h)

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 20 - 30 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng/đại học.

Sử dụng thành thạo các công cụ dựng video, hình ảnh: Adobe Premiere, Capcut pro, Photoshop, Canva

Đam mê công việc, sáng tạo, siêng năng, tích cực, cầu tiến có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông.

Có tư duy tốt về nội dung video, hiểu biết về trải nghiệm người dùng, có mắt thẩm mỹ và kỹ năng thiết kế

Có kinh nghiệm dựng phim, kết hợp âm thanh và nhạc

Có kiến thức am hiểu về thiết kế có hiểu biết về mỹ thuật, bao gồm màu sắc, bố cục và kiểu chữ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIMALL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 13.000.000 – 18.000.000 (deal theo năng lực và kinh nghiệm)

Lương cứng từ 13.000.000 – 18.000.000

Hưởng các chế độ ưu đãi khác: thưởng các ngày lễ, sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, du lịch, team building...

Chế độ thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13,...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng

Công ty phục vụ cơm trưa miễn phí

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIMALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin