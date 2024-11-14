Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E - Office Park, Khu Chế Xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Đào tạo chính sách nền tảng Youtube và Facebook

Kiểm tra nội dung video public các kênh External YouTube/Facebook

Xử lý video vi phạm chính sách

Xử lý nội dung kho Copyright Facebook

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Marketing, Truyền thông... có thể thực tập 3 tháng full-time

Cẩn trọng, kiến thức vững vàng về quy định bản quyền

Hiểu cơ bản hoặc có sử dụng nhiều công cụ social (FB, Tiktok, Youtube).

Biết excel, tin học văn phòng.

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt và đàm phán hiệu quả

Tiếng anh tốt là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 1.000.000/tháng

Được tiếp xúc với hồ sơ vụ việc thực tế theo sự phân công, giao việc của người phụ trách.

Được hướng dẫn cách thức xử lý tình huống, vụ việc.

Được đào tạo theo chính sách của công ty.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức.

Được xác nhận thực tập sau khi kết thúc thực tập theo quy định.

Được ưu tiên tuyển dụng vào nguồn nhân lực chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

