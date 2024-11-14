Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E
- Office Park, Khu Chế Xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Đào tạo chính sách nền tảng Youtube và Facebook
Kiểm tra nội dung video public các kênh External YouTube/Facebook
Xử lý video vi phạm chính sách
Xử lý nội dung kho Copyright Facebook
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Marketing, Truyền thông... có thể thực tập 3 tháng full-time
Cẩn trọng, kiến thức vững vàng về quy định bản quyền
Hiểu cơ bản hoặc có sử dụng nhiều công cụ social (FB, Tiktok, Youtube).
Biết excel, tin học văn phòng.
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt và đàm phán hiệu quả
Tiếng anh tốt là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 1.000.000/tháng
Được tiếp xúc với hồ sơ vụ việc thực tế theo sự phân công, giao việc của người phụ trách.
Được hướng dẫn cách thức xử lý tình huống, vụ việc.
Được đào tạo theo chính sách của công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức.
Được xác nhận thực tập sau khi kết thúc thực tập theo quy định.
Được ưu tiên tuyển dụng vào nguồn nhân lực chính thức của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
