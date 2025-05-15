Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 167 - 169 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế hình ảnh minh họa cho các bài post trên các nền tảng mạng xã hội

Lên ý tưởng và dựng video cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Youtube)

Có kiến thức về chạy quảng cáo là một lợi thế (quảng cáo Facebook, Google)

Tiếp cận và khai thác nội dung truyền thông phù hợp với khách hàng mục tiêu.

Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến Marketing, bao gồm chụp ảnh, quay phim, dựng video cho công ty.

Chủ động đề xuất ý tưởng sáng tạo, chiến lược nội dung...

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: Tuổi từ 22 – 28

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan như Marketing, Thương mại Điện tử, Quản trị kinh doanh, Truyền thông...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing/TMĐT (đa dạng trên các nền tảng quảng cáo khác nhau)

Đam mê lĩnh vực kinh doanh/Marketing và quan tâm nghiên cứu về công nghệ trong lĩnh vực thương mại và các xu hướng online mới.

Tư duy logic, tư duy chiến lược tốt. Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường.

Có kỹ năng về hoạch định và lập kế hoạch chi tiết để triển khai công việc; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, chỉ đạo, điều hành và kiểm soát công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 – 15.000.000+KPI

Được cấp trang thiết bị làm việc.

Lương tháng 13, BHXH,BHYT, BHTN ngày phép, thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, du lịch hằng năm...

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân;

Mỗi tháng công ty đều tổ chức ăn uống, vui chơi cho nhân viên thoải mái tinh thần, gắn kết;...

Có nhiều cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT

