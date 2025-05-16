Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL
- Hồ Chí Minh: 151 Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. LẬP KẾ HOẠCH & TRIỂN KHAI MARKETING SỐ
- Thiết kế và triển khai các chiến lược truyền thông xã hội và digital.
- Sáng tạo nội dung quảng cáo phù hợp cho Instagram, Facebook, Threads, TikTok,...
- Triển khai Ads đa kênh: TikTok Ads, Meta Ads, Google Ads, GDN, SEO/SEM...
- Quản lý tài khoản social, lịch đăng bài và tương tác người theo dõi.
- Hợp tác với team Media để sản xuất video/hình ảnh chất lượng cao.
- Báo cáo hiệu quả chiến dịch, đưa ra đề xuất cải tiến theo dữ liệu thực tế.
- Nắm bắt xu hướng, cập nhật công nghệ và kỹ thuật digital mới.
2. QUẢN TRỊ NỘI DUNG SỐ
- Giám sát các nền tảng truyền thông số.
- Tăng cường hiện diện thương hiệu ở mọi cấp độ.
3. PR - TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU (20%)
- Tham gia xây dựng nội dung PR giúp lan tỏa thông điệp thương hiệu hiệu quả.
4. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC (5%)
- Theo phân công từ quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Digital Marketing (ưu tiên ngành thời trang, streetwear là lợi thế)
Hiểu rõ các nền tảng mạng xã hội & công cụ như Facebook Ads, Google Analytics,...
Có tư duy sáng tạo, giao tiếp tốt, yêu thích môi trường năng động
Biết thiết kế cơ bản là điểm cộng (Canva, Photoshop, AE...)
Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương định kỳ, theo năng lực
Chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi
Hỗ trợ cơm trưa
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI