Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. LẬP KẾ HOẠCH & TRIỂN KHAI MARKETING SỐ

- Thiết kế và triển khai các chiến lược truyền thông xã hội và digital.

- Sáng tạo nội dung quảng cáo phù hợp cho Instagram, Facebook, Threads, TikTok,...

- Triển khai Ads đa kênh: TikTok Ads, Meta Ads, Google Ads, GDN, SEO/SEM...

- Quản lý tài khoản social, lịch đăng bài và tương tác người theo dõi.

- Hợp tác với team Media để sản xuất video/hình ảnh chất lượng cao.

- Báo cáo hiệu quả chiến dịch, đưa ra đề xuất cải tiến theo dữ liệu thực tế.

- Nắm bắt xu hướng, cập nhật công nghệ và kỹ thuật digital mới.

2. QUẢN TRỊ NỘI DUNG SỐ

- Giám sát các nền tảng truyền thông số.

- Tăng cường hiện diện thương hiệu ở mọi cấp độ.

3. PR - TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU (20%)

- Tham gia xây dựng nội dung PR giúp lan tỏa thông điệp thương hiệu hiệu quả.

4. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC (5%)

- Theo phân công từ quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Digital Marketing (ưu tiên ngành thời trang, streetwear là lợi thế)

Hiểu rõ các nền tảng mạng xã hội & công cụ như Facebook Ads, Google Analytics,...

Có tư duy sáng tạo, giao tiếp tốt, yêu thích môi trường năng động

Biết thiết kế cơ bản là điểm cộng (Canva, Photoshop, AE...)

Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 & thưởng hiệu suất

Tăng lương định kỳ, theo năng lực

Chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi

Hỗ trợ cơm trưa

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL

