Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3 - Khu thương mại M1, Chung cư phức hợp Sarimi - 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với phòng Thu mua lên kế hoạch, đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi định kỳ cho Emartmall.

Thực hiện các hoạt động Digital Marketing trên các kênh hiện tại của Emart như Facebook, Website, App,...

Phát triển và quản lý nội dung trên các kênh Digital mới như Zalo, TikTok và các nền tảng đi chợ trực tuyến được liên kết.

Lên ý tưởng, phối hợp với Bộ phận Branding để thiết kế nội dung, viết bài, chuẩn bị hình ảnh, video phục vụ chiến dịch quảng bá/khuyến mãi.

Theo dõi hiệu quả các chương trình Digital Marketing và đề xuất cải tiến.

Phối hợp với bộ phận IT và vận hành để đảm bảo thông tin chương trình được hiển thị chính xác trên các nền tảng.

Làm việc với bộ phận Hệ thống/IT để triển khai các công cụ theo dõi, tiếp thị kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Phân tích dữ liệu hành vi khách hàng để tìm ra giải pháp giúp tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ (kế hoạch, báo cáo hiệu quả hoạt động).

Tiếp thu, nắm bắt và cập nhật các xu hướng tiếp thị trực tuyến mới nhất.

Các công việc khác theo yêu cầu của Phó/Trưởng phòng cấp cao Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan: Marketing, QTKD, Quan hệ Công chúng,...

Tối thiểu 03 năm công việc tương tự hoặc có liên quan. Ưu tiên có kinh nghiệm ngành bán lẻ.

Có kiến thức về Digital Marketing, Thương mại Điện tử, Quảng cáo, Sáng tạo nội dung.

Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn cơ bản

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt

Có khả năng giao tiếp tốt với các bộ phận có liên quan

Quản lý thời gian tốt, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng làm việc chi tiết và khả năng khái quát công việc.

Có hiểu biết về lĩnh vực bán lẻ, thị trường và kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, tham gia BHXH, BHYT theo quy định.

Phụ cấp tiền cơm: 40.000 đồng/ngày làm việc.

Thưởng theo chính sách của Công ty.

Thẻ quà tặng (gift card) trong các dịp Lễ, Sinh nhật.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, an toàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)

