Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 46 đường B6, Phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1.Xây dựng & triển khai kế hoạch nội dung
Xây dựng kế hoạch nội dung định kỳ (tuần/tháng/quý) cho các kênh truyền thông.
Đảm bảo nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu và mục tiêu marketing.
2. Sáng tạo và viết nội dung
Viết bài cho các nền tảng social như Facebook, Website, Zalo,...
Biên tập nội dung truyền thông nội bộ (tin tức công ty, văn hóa doanh nghiệp, sự kiện …).
Bắt trend, sáng tạo nội dung phù hợp với từng thời điểm và đối tượng mục tiêu
3.Quản lý và đăng tải nội dung
Thực hiện đăng tải và kiểm duyệt nội dung trên các nền tảng
Kiểm tra, đảm bảo bố cục, hình ảnh, nội dung nhất quán đúng chuẩn, đúng lịch và đối tượng mục tiêu
4.Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản
Sử dụng Canva để tạo hình ảnh minh họa bài viết
Dựng video ngắn bằng Capcut hoặc phần mềm cơ bản khác
5.Phối hợp truyền thông & hoạt động nội bộ
Tham gia thực hiện và hỗ trợ truyền thông các chương trình nội bộ: vinh danh, sự kiện, gắn kết, văn hóa doanh nghiệp
Là đầu mối phối hợp với các bộ phận: thiết kế, nhân sự, marketing… để đảm bảo triển khai hiệu quả
Quản lý các đối tác outsource khi cần thiết
6. Đo lường – đánh gia – cải tiến nội dung
Theo dõi hiệu quả các bài viết, đo lường chỉ số tương tác và mức độ lan tỏa
Phân tích và đề xuất cải tiến nội dung kết quả thực tế
Cập nhật và đề xuất áp dụng xu hướng mới trong lĩnh vực truyền thông – sáng tạo nội dung

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Tốt nghiệpCao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Thiết kế, hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 nămở vị trí liên quan (Social, Content, Truyền thông nội bộ...).
Kỹ năng:
Có khả năng lập kế hoạch nội dung và viết bài chuẩn chỉnh cho nhiều nền tảng (Facebook, Website...).
Biết sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh/video cơ bản như Canva, Capcut, hoặc những công cụ tương đương
Có tư duy thẩm mỹ tốt, biết bố cục nội dung/hình ảnh phù hợp với thương hiệu.
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp nhóm và làm việc đa nhiệm tốt.
Tư duy sáng tạo, chủ động, ham học hỏi.
Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
Hiểu biết cơ bản về SEO, quảng cáo Facebook/Google, UX content là một lợi thế.
Có khả năng cập nhật nhanh các xu hướng nội dung trên mạng xã hội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 - 14.000.000 VNĐ
Dựa trên kết quả làm việc và hiệu quả hoạt động của Công ty, nhân viên được xem xét tăng lương định kỳ 3-6 tháng một lần.
Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm và thưởng doanh thu, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và kết quả đóng góp từ vị trí công việc.
Tham gia bảo hiểm và hưởng ngày nghỉ theo quy định pháp luật, đảm bảo an sinh cho nhân viên.
Và rất nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác trong lộ trình thăng tiến và đóng góp của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 46 đường B6, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

