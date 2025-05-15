Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 46 đường B6, Phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

1.Xây dựng & triển khai kế hoạch nội dung

Xây dựng kế hoạch nội dung định kỳ (tuần/tháng/quý) cho các kênh truyền thông.

Đảm bảo nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu và mục tiêu marketing.

2. Sáng tạo và viết nội dung

Viết bài cho các nền tảng social như Facebook, Website, Zalo,...

Biên tập nội dung truyền thông nội bộ (tin tức công ty, văn hóa doanh nghiệp, sự kiện …).

Bắt trend, sáng tạo nội dung phù hợp với từng thời điểm và đối tượng mục tiêu

3.Quản lý và đăng tải nội dung

Thực hiện đăng tải và kiểm duyệt nội dung trên các nền tảng

Kiểm tra, đảm bảo bố cục, hình ảnh, nội dung nhất quán đúng chuẩn, đúng lịch và đối tượng mục tiêu

4.Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản

Sử dụng Canva để tạo hình ảnh minh họa bài viết

Dựng video ngắn bằng Capcut hoặc phần mềm cơ bản khác

5.Phối hợp truyền thông & hoạt động nội bộ

Tham gia thực hiện và hỗ trợ truyền thông các chương trình nội bộ: vinh danh, sự kiện, gắn kết, văn hóa doanh nghiệp

Là đầu mối phối hợp với các bộ phận: thiết kế, nhân sự, marketing… để đảm bảo triển khai hiệu quả

Quản lý các đối tác outsource khi cần thiết

6. Đo lường – đánh gia – cải tiến nội dung

Theo dõi hiệu quả các bài viết, đo lường chỉ số tương tác và mức độ lan tỏa

Phân tích và đề xuất cải tiến nội dung kết quả thực tế

Cập nhật và đề xuất áp dụng xu hướng mới trong lĩnh vực truyền thông – sáng tạo nội dung

Kiến thức: Tốt nghiệpCao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Thiết kế, hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 nămở vị trí liên quan (Social, Content, Truyền thông nội bộ...).

Kỹ năng:

Có khả năng lập kế hoạch nội dung và viết bài chuẩn chỉnh cho nhiều nền tảng (Facebook, Website...).

Biết sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh/video cơ bản như Canva, Capcut, hoặc những công cụ tương đương

Có tư duy thẩm mỹ tốt, biết bố cục nội dung/hình ảnh phù hợp với thương hiệu.

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp nhóm và làm việc đa nhiệm tốt.

Tư duy sáng tạo, chủ động, ham học hỏi.

Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Hiểu biết cơ bản về SEO, quảng cáo Facebook/Google, UX content là một lợi thế.

Có khả năng cập nhật nhanh các xu hướng nội dung trên mạng xã hội.

Lương cứng: 12.000.000 - 14.000.000 VNĐ

Dựa trên kết quả làm việc và hiệu quả hoạt động của Công ty, nhân viên được xem xét tăng lương định kỳ 3-6 tháng một lần.

Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm và thưởng doanh thu, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và kết quả đóng góp từ vị trí công việc.

Tham gia bảo hiểm và hưởng ngày nghỉ theo quy định pháp luật, đảm bảo an sinh cho nhân viên.

Và rất nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác trong lộ trình thăng tiến và đóng góp của nhân viên.

