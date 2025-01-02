Tuyển Thực tập sinh Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 2B, N4 - 25 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện/hoạt động dự án;

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện/hoạt động theo kế hoạch dự án;

Hỗ trợ phát triển tài liệu học tập và truyền thông để đáp ứng nhu cầu của dự án và người tham gia;

Phối hợp cùng các cán bộ truyền thông sản xuất các sản phẩm truyền thông của dự án;

Hỗ trợ dịch tài liệu Việt – Anh và viết báo cáo dự án cho từng hoạt động, sự kiện được thực hiện;

Thực hiện các công việc khác phù hợp với năng lực và theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc cử nhân ngành khoa học môi trường, quản lý/kỹ thuật môi trường, xã hội, giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan;

Kỹ năng đọc / viết tiếng Anh tốt;

Có kinh nghiệm thực hiện các dự án cộng đồng; hay tham gia/làm việc chuyên môn trong lĩnh vực môi trường, giáo dục, phát triển trẻ em/thanh thiếu niên hoặc công việc liên quan là một lợi thế;

Niềm đam mê về môi trường, phát triển bền vững, các hoạt động cộng đồng và phát triển thanh thiếu niên;

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và làm việc nhóm tốt;

Có kỹ năng xây dựng các sản phẩm truyền thông là một lợi thế.

Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Kết thúc quá trình thực tập sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận và được hỗ trợ cấp dấu xác nhận thực tập của tổ chức;

Được nhận trợ cấp nhỏ hàng tháng theo quy định của tổ chức;

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; tính chất công việc ổn định, văn hóa Trung tâm thân thiện.

Được đào tạo "cầm tay chỉ việc" tận tình đến nơi đến chốn; được tham gia các khóa học đào tạo kiến thức do Trung tâm, nhà tài trợ nước ngoài tổ chức, được đào tạo các kỹ năng quản lý trong công việc hàng ngày;

Được sáng tạo đề xuất, đóng góp ý tưởng cho các hoạt động truyền thông cho các hoạt động, dự án về môi trường

Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao, ngoại khoá khác;

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

Được trao cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Trung tâm với các chế độ đãi ngộ đầy đủ của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh

